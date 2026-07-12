न ऑडिशन, न स्ट्रगल, सड़क पर मिली एक अनजान शख्स की सलाह ने आर माधवन को बना दिया सुपरस्टार

भारतीय सिनेमा में 'अलैपायुथे', 'रहना है तेरे दिल में' से अपनी पहचान बनाने वाले आर. माधवन ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। '3 इडियट्स', 'तनु वेड्स मनु', 'साला खड़ूस', 'रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट' और 'शैतान' जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। उनके हालिया फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने 'हिसाब बराबर', 'टेस्ट', 'केसरी चैप्टर 2', 'आप जैसा कोई', 'दे दे प्यार दे 2' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों में वो अलग-अलग किरदारों में नजर आए। साल 2025-26 की बात करें तो वो 'धुरंधर', और 'धुरंधर: द रिवेंज' में अपने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आये. उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में 'दही चीनी' और तमिल बायोपिक 'जी.डी. नायडू' जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम शामिल हैं। आर माधवन को भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2026 में उन्हें पद्म श्री अवॉर्ड से भी सम्मानित किया।