12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘यही मेरा आदमी है’ लाइव शो में जैस्मिन सैंडलस ने शेखर चौधरी संग सगाई का किया ऐलान, फैंस हुए खुश

Shekhar Chaudhary Jasmine Sandlas Engagemen दिल्ली में अपने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान जैस्मिन सैंडलस ने मंगेतर शेखर चौधरी के साथ सगाई का ऐलान किया। स्टेज पर उन्हें गले लगाते हुए उन्होंने कहा, "यह मेरा आदमी है।" इसके बाद दोनों ने 'लावां' गाने पर डांस किया। जैस्मिन को बॉलीवुड में पहचान 'किक' के गाने 'यार ना मिले' से मिली थी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 12, 2026

Jasmine Sandlas - Shekhar Choudhary

जैस्मिन सैंडलस -शेखर चौधरी

Shekhar Chaudhary Jasmine Sandlas Engagemen जैस्मिन सैंडलस ने शनिवार को दिल्ली में अपनी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया। 'धुरंधर' सिंगर ने स्टेज पर अपने मंगेतर शेखर चौधरी को बुलाकर दोनों की सगाई का ऐलान किया। शेखर को गले लगाते हुए जैस्मिन ने कहा, "यही वो आदमी है जिसने मुझे अंगूठी पहनाई है। दोस्तों, यह मेरा आदमी है!" इतना कहते ही वह दौड़कर उनके पास गईं और उन्हें कसकर गले लगा लिया।

सगाई के बाद स्टेज पर दिखा रोमांटिक अंदाज

इसके बाद फैंस की जोरदार तालियों और चीयर्स के बीच इस कपल ने जैस्मिन के लोकप्रिय गाने 'लावां' पर रोमांटिक डांस किया। स्टेज से जाने से पहले शेखर ने उन्हें फ्लाइंग किस भी दिया। इस खास पल के बाद जैस्मिन भावुक नजर आईं और स्टेज पर इमोशनल हो गईं। पंजाब के जालंधर में जन्मीं और कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में पली-बढ़ीं जैस्मिन सैंडलस ने साल 2007 में हिट गाने 'मुस्कान' से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उनके इंडिपेंडेंट स्टूडियो एल्बम 'गुलाबी' और 'व्हाट्स इन ए नेम' को भी काफी सराहना मिली।

'यार ना मिले' की सफलता के बीच खो दिया था पिता

बॉलीवुड में उन्हें बड़ी पहचान फिल्म 'किक' के सुपरहिट गाने 'यार ना मिले' से मिली, जिसे उन्होंने यो यो हनी सिंह के साथ गाया था। रणवीर इलाहाबादिया को दिए एक इंटरव्यू में जैस्मिन ने अपने जीवन के मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा, "'यार ना मिले' उस समय का सबसे बड़ा हिट गाना था और उसी दौरान मैंने अपने पिता को खो दिया। मेरा पूरा परिवार बिखर गया। हमें फिर कभी वैसा सहारा नहीं मिला। मेरे पिता बेहद शांत स्वभाव के और नेक इंसान थे। वही हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत थे। उनके जाने के बाद हम सब टूट गए। आज भी हम खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दस साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आती है। काश, मैं अपनी कामयाबी का जश्न उनके साथ मना पाती।"

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Jul 2026 01:39 pm

Published on:

12 Jul 2026 01:39 pm

Hindi News / Entertainment / ‘यही मेरा आदमी है’ लाइव शो में जैस्मिन सैंडलस ने शेखर चौधरी संग सगाई का किया ऐलान, फैंस हुए खुश

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘महिलाएं पहले मां होती हैं’, आनंदीबेन पटेल के बयान पर कंगना रनौत का समर्थन, बोलीं- ‘औरतों को देवी-शक्ति कहा जाता है’

कंगना रनौत ने आनंदीबेन पटेल को किया सपोर्ट (फोटो सोर्स: IANS)
मनोरंजन

‘यार बिना चैन कहां रे’ और ‘बोल बेबी बोल’, जैसे सुपरहिट बॉलीवुड गाने देने वाली दिग्गज सिंगर S. Janki से जुड़ी 10 बातें

S Janaki Unknown Facts
टॉलीवुड

साउथ की ‘नाइटिंगेल’ कहे जाने वाली S. जानकी को PM मोदी, रजनीकांत समेत इन सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि, जानें कब होगा अंतिम संस्कार

S.Janaki (This photo from x:@DeccanHerald)
टॉलीवुड

‘LGBTQ कम्युनिटी को देखने का नजरिया बदला’,राम कपूर ने LockUpp में बोर्डिंग स्कूल के ट्रॉमा पर तोड़ी चुप्पी

राम कपूर ने स्कूल के ट्रॉमा पर तोड़ी चुप्पी
OTT

Video: स्टेज पर मंगेतर की बाहों में कूदीं जैस्मीन सैंडलस, फैंस बोले- ‘जब महिला प्यार जताती है तो ऐसा होता है’

Jasmine Sandlas
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.