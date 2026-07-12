‘यही मेरा आदमी है’ लाइव शो में जैस्मिन सैंडलस ने शेखर चौधरी संग सगाई का किया ऐलान, फैंस हुए खुश

बॉलीवुड में उन्हें बड़ी पहचान फिल्म 'किक' के सुपरहिट गाने 'यार ना मिले' से मिली, जिसे उन्होंने यो यो हनी सिंह के साथ गाया था। रणवीर इलाहाबादिया को दिए एक इंटरव्यू में जैस्मिन ने अपने जीवन के मुश्किल दौर को याद करते हुए कहा, "'यार ना मिले' उस समय का सबसे बड़ा हिट गाना था और उसी दौरान मैंने अपने पिता को खो दिया। मेरा पूरा परिवार बिखर गया। हमें फिर कभी वैसा सहारा नहीं मिला। मेरे पिता बेहद शांत स्वभाव के और नेक इंसान थे। वही हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत थे। उनके जाने के बाद हम सब टूट गए। आज भी हम खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दस साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आती है। काश, मैं अपनी कामयाबी का जश्न उनके साथ मना पाती।"