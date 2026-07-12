‘यार बिना चैन कहां रे’ और ‘बोल बेबी बोल’, जैसे सुपरहिट बॉलीवुड गाने देने वाली दिग्गज सिंगर S. Janki से जुड़ी 10 बातें

S Janaki Unknown Facts: भारतीय संगीत जगत में एस. जानकी का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। बात दें, संगीत जगत की मशहूर गायिका एस. जानकी का कर्नाटक के मैसूर के एक अस्पताल में बीते शनिवार 88 की उम्र में निधन हो गया। अपनी मधुर आवाज और सुरीले अंदाज के लिए जानी जाने वाली एस. जानकी ने टॉलीवुड और बॉलीवुड समेत भारतीय सिनेमा के लिए हजारों गाने गाए थे। म्यूजिक इंडस्ट्री में एस. जानकी को 'जानकी अम्मा' के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि, हिंदी दर्शकों का एक बड़ा वर्ग उनके बारे में बहुत कम जानता है। आइए जानते हैं एस. जानकी से जुड़ी 10 खास बातें।