‘थाई किझावी’ के 100 दिन पूरे होते ही सिवाकार्तिकेयन ने डायरेक्टर को दिया 20 लाख का सरप्राइज, VIDEO

बुधवार को सिवाकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के आधिकारिक सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। वीडियो में फिल्म की पूरी टीम निर्देशक शिवकुमार मुरुगेसन को समारोह स्थल से बाहर लेकर जाती है, जहां उनके लिए नई महिंद्रा BE6 कार सरप्राइज के तौर पर खड़ी होती है। बता दें, कार देखकर निर्देशक इमोशनल हो गए और मुस्कुराते हुए टीम के सदस्यों को गले लगाते हैं। इसके बाद वो नई कार में बैठकर टीम के कुछ सदस्यों के साथ छोटी-सी ड्राइव पर भी निकलते हैं।