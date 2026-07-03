बेंगलुरु के डे-केयर में मासूमों के साथ क्रूरता पर भड़कीं एक्ट्रेस खुशबू सुंदर, बोलीं- ‘सिर्फ आया जिम्मेदार नहीं’

Actress Khushbu Sundar on Bengaluru Daycare Abuse: सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि बेंगलुरु के एक डे-केयर सेंटर में दो से तीन साल के बच्चों को फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन में बिठाया गया, उनके मुंह में टॉयलेट जेट स्प्रे से पानी की बौछार की गई और उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया। वीडियो के वायरल होते ही बेंगलुरु पुलिस हरकत में आ गई। वीडियो पर यूजर्स डे-केयर कंपनी और वहां काम करने वाली आयाओं पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच NCW की फॉर्मर मेंबर और एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने इस पर बड़ा बयान दिया है।