3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

बेंगलुरु के डे-केयर में मासूमों के साथ क्रूरता पर भड़कीं एक्ट्रेस खुशबू सुंदर, बोलीं- ‘सिर्फ आया जिम्मेदार नहीं’

Khushbu Sundar on Daycare Abuse: बेंगलुरु के कैपजेमिनी कैंपस स्थित डेकेयर में 2-3 साल के मासूमों पर क्रूरता, बच्चों को वॉशिंग मशीन में डालने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 5 आयाओं पर केस दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही. इसी बीच एक्ट्रेस खुशबू सुन्दर ने मामले पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jul 03, 2026

Shraddha Kapoor Eetha Controversy

डेकेयर में बच्चे से मारपीट पर भड़कीं खुशबू सुंदर। (फोटो सोर्स: IMDb and @sanatan_kannada)

Actress Khushbu Sundar on Bengaluru Daycare Abuse: सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि बेंगलुरु के एक डे-केयर सेंटर में दो से तीन साल के बच्चों को फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन में बिठाया गया, उनके मुंह में टॉयलेट जेट स्प्रे से पानी की बौछार की गई और उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया। वीडियो के वायरल होते ही बेंगलुरु पुलिस हरकत में आ गई। वीडियो पर यूजर्स डे-केयर कंपनी और वहां काम करने वाली आयाओं पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच NCW की फॉर्मर मेंबर और एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने इस पर बड़ा बयान दिया है।

एक डिबेट के दौरान NCW की फॉर्मर मेंबर और एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने एक डिबेट में इस मुद्दे पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। आइये जानते हैं कि खुशबू सुंदर ने क्या कहा,

खुशबू सुंदर ने क्या कहा

खुशबू सुंदर ने इस घटना पर गहरा दुख और गुस्सा जताते हुए कहा, 'डेकेयर सेंटर में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो संवेदनशील हों, लेकिन दुर्भाग्य से वहां काम करने वाले लोगों में सहानुभूति और दया की भावना जीरो है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं।' इसके साथ ही खुशबू सुन्दर ने कहा कि इस घटना के लिए पेरेंट्स को खुद को अपराधी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आज के समय में परिवार चलाने और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए माता-पिता दोनों का काम करना जरूरी है।

खुशबू सुन्दर ने उठाए कई अहम सवाल

इसके साथ ही खुशबू सुन्दर ने इस बात पर जोर दिया कि केवल आयाओं को ही नहीं, बल्कि डेकेयर चलाने वालों और Capgemini जैसी कंपनीज की भी यहां पर जवाबदेही बनती है और उनको भी इसका जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेकेयर सेंटर में भर्ती के समय कर्मचारियों के अनुभव और योग्यता की सही जांच होनी चाहिए।

साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और राज्य महिला आयोगों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत और पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वीडियो सबूत मौजूद हैं, तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है।

खुशबू ने ये भी कहा कि ऐसी घटनाओं से वर्किंग मदर्स विश्वास टूटेगा और उन पर घर पर रहने का सामाजिक दबाव बढ़ेगा। उनके मुताबिक, जब तक कड़े कानून नहीं बनेंगे और उनका सख्ती से पालन नहीं होगा, तब तक बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं रुकना मुश्किल है।

वीडियो सामने के बाद क्या हुआ

जानकारी के लिए बता दें कि बेंगलुरु के कैपजेमिनी (Capgemini) कैंपस में स्थित एक डेकेयर सेंटर में 2 और 3 साल के मासूम बच्चों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार की घटना के वीडियो सामने आये हैं। वीडियो के अनुसार, बच्चों को वॉशिंग मशीन में डाला गया, टॉयलेट बाउल में फेंका गया, बाथरूम में अकेला बंद किया गया और रोने पर उन्हें शांत कराने के बजाय टॉयलेट जेट से पानी डालकर प्रताड़ित किया गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पांच आयाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है, डेकेयर सेंटर को बंद कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है।

NCP के विरोध के बीच ‘Eetha’ को मिला विठाबाई नारायणगांवकर की बेटी का सपोर्ट, बोलीं- ‘लोग मेरी मां को ईथा कहकर बुलाते थे’

ये भी पढ़ें
Shraddha Kapoor Eetha Controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

tollywood

Updated on:

03 Jul 2026 02:07 pm

Published on:

03 Jul 2026 01:19 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / बेंगलुरु के डे-केयर में मासूमों के साथ क्रूरता पर भड़कीं एक्ट्रेस खुशबू सुंदर, बोलीं- ‘सिर्फ आया जिम्मेदार नहीं’

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सिर्फ कुछ सेकंड लेकिन छा गईं तारा सुतारिया! ‘Toxic’ का सबसे बड़ा सीक्रेट बनीं एक्ट्रेस!

Toxic a fairy tale for grown ups
टॉलीवुड

‘शर्मनाक प्रमोशन!’ यश के Toxic टीजर पर भड़के फैंस, फीमेल कास्ट को लेकर उठाए सवाल

Toxic teaser
टॉलीवुड

‘मैं हमेशा जिंदा रहूंगा’, मौत के 3 दिन बाद K Bhagyaraj के आखिरी शब्द आए सामने, भावुक हो गए फैंस

K Bhagyaraj Last Message For Fans
टॉलीवुड

इमोशन Vs एक्शन! ‘आवारापन 2’ और ‘Toxic’ की टक्कर में कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस का असली किंग?

Awarapan 2 vs Toxic
टॉलीवुड

‘Ladies Are Here to Make it Toxic!’ Yash की टॉक्सिक में फीमेल पावर का धमाका, नए टीजर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

Toxic Female-Centric Teaser
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.