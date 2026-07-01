‘मैं हमेशा जिंदा रहूंगा’, मौत के 3 दिन बाद K Bhagyaraj के आखिरी शब्द आए सामने, भावुक हो गए फैंस

अपने अंतिम संदेश में भाग्यराज ने आंखें दान करने के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी आंखें लोगों के प्यार को देखते रहने के लिए सुरक्षित रखी हैं। उनका मानना था कि शरीर एक दिन मिट्टी या अग्नि में विलीन हो जाता है, लेकिन इंसान के अच्छे काम और उसके द्वारा दिया गया प्रेम हमेशा जीवित रहते हैं।