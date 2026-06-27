K Bhagyaraj Death News: तमिल अभिनेता के भाग्यराज का हुआ निधन, दिल का दौरा पड़ने से गई जान

K Bhagyaraj Death News: दक्षिण भारतीय सिनेमा से शनिवार को एक बेहद दुखद खबर सामने आई। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता, निर्देशक, लेखक और पटकथा लेखक के. भाग्यराजका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन से तमिल फिल्म जगत ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा में शोक की लहर दौड़ गई है।