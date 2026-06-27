पीएम मोदी को भगवान मानती हैं सुनील शेट्टी की 15 महीने की नातिन, बोले- साई बाबा की किताब में रखी है मोदी जी की फोटो

Suniel Shetty Granddaughter On PM Modi: बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी अक्सर अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने बेबाक विचारों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने अपनी 15 महीने की पोती ईवारा से जुड़ा एक ऐसा किस्सा साझा किया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है। अभिनेता ने बताया कि उनकी नन्ही नातिन हर सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के सामने जाकर एक खास काम करती है, जबकि परिवार में किसी ने उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा।