पीएम मोदी से अभिनेता ने नहीं मिलाया हाथ, अब सफाई के बाद मिला लोगों का साथ, बोले- मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं

Anil Kumar Rastogi-PM Modi Controversy: अभिनेता डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 83 साल की उम्र में भी रंगमंच, सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले अनिल के वायरल वीडियो ने इस दौरान काफी चर्चा बटोरी। पीएम मोदी के साथ उनके वीडियो के बाद काफी विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली और साथ ही इस पर सफाई पेश की। अब उनकी सफाई के बाद लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है। पहले आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला।