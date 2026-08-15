सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने वाली IPS नूपुर प्रसाद को राष्ट्रपति पदक, जानिए कौन हैं ये अफसर

IPS Nupur Prasad: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर देशभर में लंबे समय तक चर्चा रही थी। इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच से जुड़ी रहीं आईपीएस अधिकारी नूपुर प्रसाद को अब उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। 2007 बैच की AGMUT कैडर की अधिकारी नूपुर प्रसाद को इस साल उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए चुना गया है। पुलिस सेवा में उनके काम और कई चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए यह सम्मान उनके करियर की एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है।