‘पापा से कभी इजाजत नहीं मिली’, अभिनेता नहीं F 1 रेसर बनना चाहते थे सनी देओल, धर्मेंद्र को लेकर कही ये बात

Sunny Deol On Late Father Dharmendra: बॉलीवुड के दमदार एक्शन स्टार सनी देओल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले सनी देओल का सपना अभिनेता बनने का नहीं, बल्कि रफ्तार की दुनिया में नाम कमाने का था। वह प्रोफेशनल फॉर्मूला-1 रेसिंग ड्राइवर बनना चाहते थे। हालांकि, पिता धर्मेंद्र की चिंता और सुरक्षा को लेकर उनकी सख्ती के चलते सनी का यह सपना पूरा नहीं हो सका।