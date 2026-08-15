‘पापा से कभी इजाजत नहीं मिली’, अभिनेता नहीं F 1 रेसर बनना चाहते थे सनी देओल, धर्मेंद्र को लेकर कही ये बात

पिता धर्मेंद्र पर बोले सनी देओल (फोटो सोर्स- Instagram/ेiamsunnydeol)
Sunny Deol On Late Father Dharmendra: बॉलीवुड के दमदार एक्शन स्टार सनी देओल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले सनी देओल का सपना अभिनेता बनने का नहीं, बल्कि रफ्तार की दुनिया में नाम कमाने का था। वह प्रोफेशनल फॉर्मूला-1 रेसिंग ड्राइवर बनना चाहते थे। हालांकि, पिता धर्मेंद्र की चिंता और सुरक्षा को लेकर उनकी सख्ती के चलते सनी का यह सपना पूरा नहीं हो सका।
सनी देओल ने हाल ही में क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में अपने इस पुराने सपने का खुलासा किया। शो में अमिताभ बच्चन ने उनसे उनके रेसिंग ड्राइवर बनने की इच्छा को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में सनी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही ड्राइविंग का काफी शौक था और वह रेसिंग को करियर के तौर पर देखना चाहते थे।
सनी के लिए कार चलाना सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि उन्हें रफ्तार और ड्राइविंग का जुनून था। वह इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखते थे। मगर परिवार की परिस्थितियों और पिता की सोच के कारण उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा।
सनी देओल ने बताया कि उनके पिता धर्मेंद्र अपने बच्चों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव थे। उनका मानना था कि खेल और खासकर ऐसे पेशे, जिनमें जान का जोखिम हो, उनसे दूर रहना बेहतर है।
सनी के मुताबिक, जब भी वह स्पोर्ट्स या इस तरह की किसी गतिविधि में अपना करियर बनाने की इच्छा जताते थे, तो उन्हें पिता की ओर से आसानी से अनुमति नहीं मिलती थी। यही वजह रही कि रेसिंग ड्राइवर बनने का उनका सपना धीरे-धीरे पीछे छूट गया।
हालांकि, सनी ने पिता की इच्छा के सामने अपने इस सपने को छोड़ दिया और बाद में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स को कभी रफ्तार की दुनिया में करियर बनाना था, वही आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय एक्शन स्टार्स में शामिल हो गया।
रेसिंग का सपना अधूरा रहने के बाद सनी देओल ने फिल्मों को अपना करियर बनाया। अपने दमदार अभिनय, भारी-भरकम आवाज और एक्शन अवतार के कारण उन्होंने दर्शकों के बीच खास जगह बनाई। उन्होंने अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम किया और कई यादगार किरदार निभाए।
आज सनी देओल को बॉलीवुड के प्रमुख एक्शन सितारों में गिना जाता है। यानी भले ही वह फॉर्मूला-1 ट्रैक पर अपनी रफ्तार नहीं दिखा सके, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान जरूर बना ली।
फिलहाल सनी देओल अपनी फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनके साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है।
फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इसने पहले दिन करीब 5.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं, फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया के बीच सनी देओल का यह पुराना किस्सा भी चर्चा में आ गया है कि कभी वह बॉलीवुड नहीं, बल्कि रेसिंग की दुनिया में अपना भविष्य देख रहे थे।
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