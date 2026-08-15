15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘मेरे पास अब भी वोट करने के लिए 2 साल बचे हैं’, अभिनेता प्रकाश राज ने दी चेतावनी, बोले- गद्दी से उतरवा सकता हूं

Prakash Raj Lashes On Voter List Row: अभिनेता प्रकाश राज ने एक बार फिर अपने वोट को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। एक्टर ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Aug 15, 2026

Prakash Raj Lashes On Voter List Row

प्रकाश राज ने सरकार पर बोला हमला (फोटो सोर्स- एक्स/@prakashraaj)

Prakash Raj Lashes On Voter List Row: अभिनेता प्रकाश राज अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर वह अक्सर खुलकर अपनी राय रखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उनका एक बयान चर्चा में है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रकाश राज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका एक वोट छीना जा सकता है, लेकिन वो कई लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट के जरिए सरकार पर तंज कसा।

‘मेरा वोट निकालने की हिम्मत है?’

मीडिया से बातचीत में प्रकाश राज ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि क्या उसमें उनका वोट छीनने की हिम्मत है। उन्होंने कहा कि अभी उनके पास वोट डालने के लिए दो साल का समय है। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि भले ही उनका एक वोट उनसे ले लिया जाए, लेकिन वो सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कई अन्य लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

प्रकाश राज के इस बयान को मौजूदा राजनीतिक माहौल और मतदाता सूची से जुड़े विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है। अभिनेता का कहना है कि वह अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर भी सरकार पर तंज

प्रकाश राज ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। हालांकि, इस पोस्ट में भी उन्होंने सरकार पर सीधे नाम लिए बिना निशाना साधा। उन्होंने अपनी पोस्ट में आने वाली पीढ़ी और युवाओं की ताकत का जिक्र करते हुए सत्ता में बैठे लोगों को लेकर व्यंग्य किया।

उनकी पोस्ट में ‘56 इंच’ का भी जिक्र था, जिसे भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से जोड़कर देखा जाता है। प्रकाश राज पहले भी केंद्र सरकार की नीतियों और राजनीतिक फैसलों पर अपनी असहमति जाहिर करते रहे हैं।

वोटर लिस्ट को लेकर क्या है विवाद?

प्रकाश राज का यह बयान उस विवाद के बीच आया है, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु की मतदाता सूची में अपने नाम को लेकर सवाल उठाए थे। अभिनेता ने दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की स्थिति सामने आई।

प्रकाश राज ने कहा था कि अधिकारियों की ओर से उन्हें अलग-अलग जानकारी मिली और जब उन्होंने इस मामले को सार्वजनिक किया तो संबंधित अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने चुनाव व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और अपने मामले में पारदर्शिता की मांग की।

बीजेपी ने दावे को बताया गलत

हालांकि, प्रकाश राज के आरोपों पर बीजेपी कर्नाटक की ओर से अलग पक्ष सामने रखा गया। बीजेपी ने बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉरपोरेशन की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान डेटा फ्रीज किए जाने के समय प्रकाश राज का नाम मतदाता सूची में मौजूद था।

बीजेपी के मुताबिक, बाद में बूथ लेवल ऑफिसर की जांच में यह जानकारी सामने आई कि प्रकाश राज अपने पंजीकृत पते से कहीं और चले गए थे। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अभिनेता के दावे और प्रशासन की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण अलग-अलग हैं।

राजनीति पर खुलकर बोलते हैं प्रकाश राज

प्रकाश राज लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर रहे हैं। फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता कई बार सरकार की नीतियों और राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाते दिखाई दिए हैं। अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनका ताजा बयान एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके बयान और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर राजनीतिक हलकों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Aug 2026 12:06 pm

Published on:

15 Aug 2026 12:06 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मेरे पास अब भी वोट करने के लिए 2 साल बचे हैं’, अभिनेता प्रकाश राज ने दी चेतावनी, बोले- गद्दी से उतरवा सकता हूं

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इस्लाम अपनाने वाली थी हिमांशी खुराना, एक रात का किस्सा सुनाते हुए बोलीं- मुझे लगा आज आखिरी दिन है

himanshi khurana was about to convert islam asim riaz pressure
मनोरंजन

‘उसे दो गोलियां लगी थीं’, कारगिल युद्ध में अजय आहूजा की शहादत पर बी.एस. धनोआ का खुलासा

Operation Safed Sagar Ajay Ahuja
OTT

‘मैम मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं’, पंकज त्रिपाठी से अंग्रेजी में बात करने के लिए बोलीं रेखा तो एक्टर के जवाब पर हंस पड़े लोग

Pankaj Tripathi-Rekha Melbourne Video
बॉलीवुड

CM विजय के माता-पिता संग बैठी नजर आईं त्रिशा कृष्णन; क्या वाकई सच हैं अफेयर की अफवाहें?

Trisha Krishnan seat front row at CM Vijay flag hoisting ceremony
टॉलीवुड

कैंसर पर फिर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- एक झटके में मेरी पूरी दुनिया बदल गई

Dipika Kakar Cancer
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.