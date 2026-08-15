‘मेरे पास अब भी वोट करने के लिए 2 साल बचे हैं’, अभिनेता प्रकाश राज ने दी चेतावनी, बोले- गद्दी से उतरवा सकता हूं

Prakash Raj Lashes On Voter List Row: अभिनेता प्रकाश राज अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर वह अक्सर खुलकर अपनी राय रखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उनका एक बयान चर्चा में है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रकाश राज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका एक वोट छीना जा सकता है, लेकिन वो कई लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट के जरिए सरकार पर तंज कसा।