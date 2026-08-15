‘उसे दो गोलियां लगी थीं’, कारगिल युद्ध में अजय आहूजा की शहादत पर बी.एस. धनोआ का खुलासा

धनोआ ने बताया कि आहूजा के विमान पर हमले के बाद, उन्होंने "वही सब किया जो हमने स्क्वाड में तय किया था।" उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा ऊंचाई से विमान से इजेक्ट न करने की योजना थी क्योंकि इससे जानलेवा चोटें लग सकती थीं, और अजय ने उन निर्देशों का पालन किया। “श्रीनगर लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन टारगेट लगभग 14,000-15,000 फीट की ऊंचाई पर था। हमारे पास इतनी ज्यादा ठंड वाले मौसम के लिए सही उड़ान वाले कपड़े भी नहीं थे। हमने बस लुधियाना में बने आम विंटर थर्मल पहने हुए थे। इसलिए अगर आप इतनी ऊंचाई पर इजेक्ट करते हैं और 15,000 फीट से नीचे उतरते हैं, तो आपका शरीर उस माहौल के हिसाब से ढला नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होती, और ठंड इतनी ज्यादा होती है कि इंसान ठंड से मर सकता है। इसलिए हमने तय किया कि हुआ इजेक्ट नहीं करेंगे।"