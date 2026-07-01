‘शर्मनाक प्रमोशन!’ यश के Toxic टीजर पर भड़के फैंस, फीमेल कास्ट को लेकर उठाए सवाल

बता दें, 'टॉक्सिक' का निर्माण KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले किया गया है। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है, जबकि निर्माण में वेंकट के. नारायण और यश की भी भागीदारी है। लंबे समय से चर्चा में रही ये फिल्म कई बार रिलीज डेट बदलने के बाद अब 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रिलीज के बाद फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है और सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल बॉक्स ऑफिस तक भी अपना असर छोड़ते हैं।