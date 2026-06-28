काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर की शादी पर सस्पेंस हुआ खत्म, दूल्हे के सगे चाचा ने तोड़ी चुप्पी

Did Kaviya Maran Anirudh Ravichander marriage confirmed: सोशल मीडिया पर इस वक्त आईपीएल और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी सनसनीखेज खबर वायरल हो रही है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अगर आप भी इंटरनेट पर एक्टिव हैं, तो आपने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की बेहद खूबसूरत और पॉपुलर सीईओ काव्या मारन (Kaviya Maran) को मैच के दौरान हमेशा टीम को चीयर करते हुए देखा होगा। लेकिन अब काव्या मारन को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है! चर्चा है कि काव्या मारन बहुत जल्द साउथ सिनेमा के रॉकस्टार म्यूजिशियन और सिंगर अनिरुद्ध रविचंदर (Anirudh Ravichander) के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं।