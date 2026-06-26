‘रजनीकांत को CM विजय से जलन?’ विष्णु विशाल बोले- थलाइवर को सफाई देनी पड़ा, ये दर्दनाक बात है

हाल ही में सीएम विजय के तमिलनाडु की राजनीति में बढ़ते प्रभाव के बाद रजनीकांत को ये साफ करना पड़ा था कि उन्हें विजय से किसी तरह की ईर्ष्या नहीं है। इसके बाद उनके बयान पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी और बाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में रजनीकांत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो जब भी कुछ बोलते हैं, किसी न किसी तरह विवाद खड़ा हो जाता है, और अगर चुप रहें तो भी लोग सवाल उठाते हैं। इस पर विष्णु विशाल का मानना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में स्टार्स के हर बयान को अलग नजरिए से देखा जाता है।