आखिर कौन-सी ऑटोइम्यून बीमारी से जूझ रहे हैं तमिल एक्टर विष्णु विशाल? पोस्ट के जरिए बयां किया दर्द

Vishnu Vishal Reveals Is Suffering From An Autoimmune: तमिल फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर विष्णु विशाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि इस बार चर्चा की वजह उनकी फिल्म नहीं, बल्कि उनकी सेहत से जुड़ा एक खुलासा है। एक्टर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर कर बताया कि वो पिछले 3 से 4 सालों से एक ऑटोइम्यून कंडीशन से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगातार इलाज और दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है।