“कर्नाटक खाली करवा देंगे”, यश की ‘टॉक्सिक’ के बोल्ड सीन्स पर भड़कीं अभिनेत्री ऋषिका सिंह

Risheekaa Singh criticised the Toxic trailer: 'केजीएफ' (KGF) फेम कन्नड़ सुपरस्टार यश (Yash) की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, यह लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जहां एक तरफ फिल्म के शानदार विजुअल्स और एक्शन की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसके बोल्ड सीन्स को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कन्नड़ फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस और फिल्ममेकर राजेंद्र सिंह बाबू की बेटी ऋषिका सिंह (Risheekaa Singh) ने फिल्म के ट्रेलर पर अपना गुस्सा निकाला है। जिसके चलते सोशल मीडिया पर यश के फैंस और उनके बीच जंग छिड़ गई है।