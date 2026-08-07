‘भगवा पहनने में भी बवाल’, ‘विंक गर्ल’ प्रिया प्रकाश की ड्रेस बनी चर्चा का विषय, लोगों की सोच पर उठे सवाल

प्रिया प्रकाश के भगवा कपड़ों पर बवाल (Photo Source- priya.p.varrier)
Wink Girl Priya Prakash: अपनी आंख मारने वाली अदा से इंटरनेट पर मशहूर हुईं अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में केरल में आयोजित एक ब्रांड इवेंट के दौरान एक पत्रकार ने उनके भगवा रंग के कपड़े पहनने को लेकर सवाल पूछ लिया। अचानक पूछे गए इस राजनीतिक रंग वाले सवाल पर 26 साल की अभिनेत्री ने बिना कोई गुस्सा किए बेहद शांत और संयमित अंदाज में जवाब दिया। इस पूरी बातचीत का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां फैंस और यूजर्स दोनों अभिनेत्री के रवैये की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि आखिर कपड़े के रंग को क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है।
मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर कोच्चि में 'क्यूटिकुरा टैल्कम पाउडर' के एक प्रमोशनल इवेंट में शामिल होने पहुंची थीं, जहां उन्होंने भगवा रंग की ड्रेस पहन रखी थी। मीडिया से बातचीत के दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, "आपने भगवा रंग का कपड़ा क्यों पहना है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है?" यह सवाल सुनकर अभिनेत्री पहले थोड़ा चौंक गईं, लेकिन तुरंत मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, "मेरे प्यारे भाई, इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। मैंने यह आउटफिट इसलिए चुना क्योंकि यह इवेंट की ब्रांड थीम से मैच करता है। मैं तो सभी रंगों के कपड़े पहनती हूं।"
इंटरनेट पर यह वीडियो सामने आते ही लोगों के बीच बहस छिड़ गई है। भगवा रंग को अक्सर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और विशेष विचारधाराओं से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए रिपोर्टर के सवाल ने लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। अब एक यूजर ने कमेंट किया, "सोच ही सही नहीं है।" दूसरे ने लिखा, "पत्रकार का दिमाग खराब लग रहा है।" तीसरे ने लिखा, "ये हाल है अपने देश का।" एक और ने लिखा, आज के समय में सब स्वतंत्र हैं लेकिन कुछ की सोच आज भी नहीं बदल रही है।" एक और ने लिखा, "यह रिपोर्टर की बीमार मानसिकता को दिखाता है।"
प्रिया प्रकाश वारियर को हाल ही में मलयालम फिल्म 'सर्वम माया' में एक कैमियो रोल में देखा गया था, जिसमें निविन पॉली मुख्य भूमिका में थे। आने वाले समय में वे '3 मंकीज' और 'लव हैकर्स' जैसी हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली हैं।
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