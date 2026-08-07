‘भगवा पहनने में भी बवाल’, ‘विंक गर्ल’ प्रिया प्रकाश की ड्रेस बनी चर्चा का विषय, लोगों की सोच पर उठे सवाल

Wink Girl Priya Prakash: अपनी आंख मारने वाली अदा से इंटरनेट पर मशहूर हुईं अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में केरल में आयोजित एक ब्रांड इवेंट के दौरान एक पत्रकार ने उनके भगवा रंग के कपड़े पहनने को लेकर सवाल पूछ लिया। अचानक पूछे गए इस राजनीतिक रंग वाले सवाल पर 26 साल की अभिनेत्री ने बिना कोई गुस्सा किए बेहद शांत और संयमित अंदाज में जवाब दिया। इस पूरी बातचीत का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां फैंस और यूजर्स दोनों अभिनेत्री के रवैये की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि आखिर कपड़े के रंग को क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है।