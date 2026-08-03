रेसिंग हादसों के बीच अजीत कुमार ने नई फिल्म ‘Dare Devil’ की अनाउंस, पत्नी शालिनी बनेंगी प्रोड्यूसर

नई फिल्म की घोषणा से पहले फिल्म फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर तिरुप्पुर सुब्रमण्यम ने कहा था कि अजीत कुमार की फीस इतनी अधिक है कि बहुत कम निर्माता उसे वहन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि एक्टर को प्रॉफिट-शेयरिंग मॉडल पर फिल्में करने पर विचार करना चाहिए। फिल्मों के साथ-साथ अजीत कुमार के रेसिंग सफर पर आधारित 'ग्लेडिएटर्स' नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी आने वाली है। इसका निर्देशन एएल विजय ने किया है, जबकि संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है।