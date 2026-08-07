’14 इंजेक्शन लगावा लेना’ रवीना टंडन पर डॉग ने किया अटैक! बाल-बाल बचीं एक्ट्रेस, फैंस ने की हौसले की तारीफ

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों ने चिंता जताई है। वहीं, कई एक्ट्रेस के हौसले की दाद दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "मैडम ने काफी अच्छे तरीके से डॉग बाइट को संभाला।" दूसरे ने लिखा, "डॉग लगभग रवीना टंडन को काटने वाला था बहुत बढ़िया बचाव।" तीसरे ने लिखा, "वह उस स्थिति में इतनी शांत हैं जहां लोग कम से कम घबराएंगे।" एक और ने लिखा, "मैम 14 इंजेक्शन लगावा लेना।" एक अन्य ने लिखा, "एक बात तो है रवीना जी का डरने का रिएक्शन नहीं आया, अभी कोई और एक्ट्रेस होती तो थोड़े को ज्यादा कर देती।" एक और ने लिखा, "बच गईं।" एक ने लिखा, "इसमें डरने वाली क्या बात है एक छोटा सा डॉग क्या कर लेगा। डर तो इंसानों से लगता है।"