‘बहुत शर्मनाक’ श्रेया कालरा के साथ हुआ धोखा? ‘लॉक अप 2’ की ट्रॉफी देखकर भड़के फैंस, मेकर्स से पूछे सवाल

Shreya Kalra Lock Upp Season 2 trophy controversy: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' को अपना विजेता मिल चकुा है। श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी में कड़ा मुकाबला देखने को मिला,जिसमें सभी के वोट पाकर श्रेया कालरा ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जहां हर कोई इस जीत का जश्न मना रहा था वहीं एक नया विवाद छिड़ गया है। फिनाले की तस्वीरों और वीडियो क्लिप्स जैसे ही सामने आए सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। जनता कहने लगी की श्रेया के साथ धोखा हुआ है। हर कोई शो के मेकर्स से सवाल-जवाब करने लगा। आइये जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है....