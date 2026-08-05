‘असली गद्दार वही निकला जिस पर किसी को शक नहीं था’, Alliance में कुशाल टंडन ने पलटा पूरा गेम

टास्क के दौरान जैद दरबार के बाहर होने के बाद सभी खिलाड़ियों का शक बाली पर गया, लेकिन आखिर में खुलासा हुआ कि असली ट्रेटर कुशाल टंडन थे। बता दें, कुशाल ने पूरे गेम में ऐसा ब्लफ खेला कि कोई भी उनकी पहचान नहीं कर सका। इसी जीत के साथ उन्होंने चौथे सेमीफाइनलिस्ट के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। इस टास्क के बाद आगू स्टेनली, अरसलान गोनी, सोहेल खान और वंशज सिंह शो से बाहर हो गए।