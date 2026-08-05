2 साल पहले छलका था प्रदीप रावत का दर्द, बोले- ‘स्टेज 4 कैंसर और 6 हार्ट ब्लॉकेज से भी कभी नहीं हारा’

Pradeep Rawat Stage 4 Cancer: 'गजनी', 'लगान' और 'सरफरोश' जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाओं के लिए मशहूर एक्टर प्रदीप रावत का 4 अगस्त को कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। वो 74 वर्ष के थे। गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने कभी काम करना बंद नहीं किया। अपनी सेहत से जुड़ी मुश्किलों के बारे में प्रदीप रावत ने 2024 में सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने कई हार्ट ब्लॉकेज, बाईपास सर्जरी और स्टेज 4 कैंसर का पता चलने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा।