5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

2 साल पहले छलका था प्रदीप रावत का दर्द, बोले- ‘स्टेज 4 कैंसर और 6 हार्ट ब्लॉकेज से भी कभी नहीं हारा’

Pradeep Rawat Death: गजनी और लगान जैसी फिल्मों में काम कर चुके दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत के निधन की खबरों के बीच 2024 का उनका एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने बाईपास सर्जरी और स्टेज 4 कैंसर से उबरने के बारे में बात की थी। आइए जानते हैं उन्होने अपनी बीमारी के बारे में क्या कहा था?
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Aug 05, 2026

Pradeep Rawat Stage 4 Cancer

गजनी फेम प्रदीप रावत की एक फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)

Pradeep Rawat Stage 4 Cancer: 'गजनी', 'लगान' और 'सरफरोश' जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाओं के लिए मशहूर एक्टर प्रदीप रावत का 4 अगस्त को कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। वो 74 वर्ष के थे। गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने कभी काम करना बंद नहीं किया। अपनी सेहत से जुड़ी मुश्किलों के बारे में प्रदीप रावत ने 2024 में सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने कई हार्ट ब्लॉकेज, बाईपास सर्जरी और स्टेज 4 कैंसर का पता चलने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी और अपना काम जारी रखा।

'सिनेमा के इतिहास में मेरा नाम बना रहेगा'

इस इंटरव्यू के दौरान वेटरन एक्टर प्रदीप रावत ने कहा कि उन्होंने जिंदगी की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर लिया था और उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका काम उनके मरने के बाद भी जीवित रहेगा। उन्होंने कहा था, "जब भी मैं आखिरी बार अपनी आंखें बंद करूंगा, सिनेमा के इतिहास में कहीं न कहीं मेरा नाम जरूर बना रहेगा।"

'फिल्म सेट पर मेरी सांस फूलने लगी थी'

सरफरोश एक्टर ने बताया कि उनकी सेहत से जुड़ी समस्याएं सबसे पहले तब सामने आईं जब वो एक साउथ इंडियन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। "मैं एक साउथ फिल्म में फाइट सीक्वेंस की शूटिंग कर रहा था, तभी अचानक मेरी सांस फूलने लगी। शूटिंग के बाद मैंने अपनी जांच करवाई क्योंकि मुझे लगा कि मुझे दिल की कोई समस्या हो गई है। उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे दिल में पांच ब्लॉकेज हैं, जिनमें से हर एक 90 प्रतिशत से ज्यादा ब्लॉक था, और मुझे स्टेंट के साथ एंजियोप्लास्टी करवाने की सलाह दी।"

इसके बाद उन्होंने बताया किया कि उनकी पत्नी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि स्टेंट लगाने से शारीरिक रूप से मुश्किल एक्शन सीन करने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती थी। आगे उन्होंने कहा, "उस समय, मेरे पास दो-तीन बड़ी फिल्में थीं जिनमें एक्शन सीन होने थे। सिर्फ इसलिए कि मुझे ब्लॉकेज थी, इसका मतलब यह नहीं था कि मैं बिस्तर पर लेट जाऊं और काम करना बंद कर दूं।"

‘मुझे पता चला कि मुझे स्टेज 4 का कैंसर है’

2016 में हुई बाईपास सर्जरी होने के कुछ ही समय बाद अभिनेता को एक और बड़ा झटका लगा और 2018 में उनको पता चला कि उनको कैंसर है। इस पर बात करते हुए उन्होंने बताया, “फिर मैंने देखा कि मेरे मल में खून आ रहा है। जांच के बाद पता चला कि मुझे स्टेज 4 का कैंसर है। घर पर सब हैरान रह गए और रोने लगे। जब वे रिपोर्ट देखकर मेरे पास आए, तो उनके चेहरों से ही मुझे पता चल गया कि यह कैंसर है।”

हिम्मत हारने के बजाय, रावत ने हिम्मत बंधाने की कोशिश की

इसके आगे उन्होंने बताया, “मैं परिवार के सब लोगों को दिलासा दे रहा था। बाईपास सर्जरी के बाद मेरा 20 किलो वजन कम हुआ था, पर मैंने उसे वापस पा लिया था, और फिर वही 20 किलो वजन दोबारा कम हो गया। एक पल के लिए भी मुझे नहीं लगा कि मैं मर जाऊंगा।"

जानलेवा बीमारियों के बावजूद, डर कभी प्रदीप रावत पर हावी नहीं हुआ

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया, “एक पल के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा। मैं ही अपने परिवार को हिम्मत दे रहा था। आज भी, मैं रोज दो घंटे एक्सरसाइज करता हूं और किसी भी चीज के लिए तैयार रहता हूं।” रावत ने कहा कि जब उन्हें स्टेज 4 कैंसर का पता चला, तो उन्हें अपनी गुजर चुकी मां की कही बात याद आई, "कि जो होना है, वह होकर रहेगा।"

प्रदीप रावत के बारे में

प्रदीप रावत ने चार दशकों से ज्यादा के अपने करियर में उन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, भोजपुरी, नेपाली और मराठी सिनेमा में काम किया। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में एक्टिंग शुरू की थी, मगर बी.आर. चोपड़ा की 'महाभारत' में अश्वत्थामा के किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया। बाद में वो गजनी और एस.एस. राजामौली की 'सई' जैसी फिल्मों के साथ भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार स्क्रीन खलनायकों में से एक बन गए।

अगर रावत की फिल्मों की बात की जाए तो उनकी सफल फिल्मों की लिस्ट काफी लम्बी हैं, इन फिल्मों में 'लगान', 'सरफरोश', 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई', 'स्टालिन', 'राउडी राठौड़', 'वीरम, 1: नेनोक्कडाइन', 'लोक्यम', 'नेनु शैलजा', 'सर्रेनोडु', 'नेने राजू नेने मंत्री', 'अयिराथिल इरुवर', 'मार्केट राजा एमबीबीएस' और मिस मैच के नाम शामिल हैं।

Pradeep Rawat Death: ‘गजनी’ और ‘लगान’ फेम अभिनेता प्रदीप रावत का निधन, कैंसर से हारे जिंदगी की जंग

ये भी पढ़ें
Ghajini and Lagaan Veteran actor Pradeep Rawat passed away at 74 death reason is cancer

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

05 Aug 2026 05:26 pm

Published on:

05 Aug 2026 05:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 2 साल पहले छलका था प्रदीप रावत का दर्द, बोले- ‘स्टेज 4 कैंसर और 6 हार्ट ब्लॉकेज से भी कभी नहीं हारा’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘Batwara 1947’ पर सनी देओल का बयान, बोले- ‘फिल्म में पाकिस्तानियों को विलेन नहीं, इंसान दिखाया है’

Sunny Deol on Batwara 1947
बॉलीवुड

क्यों बेस्ट भाई हैं सलमान खान? अभिनेत्री सोनल चौहान ने पोस्ट में बताई वजह, परिवार पर भी की बात

Why Salman Khan best brother Actress Sonal Chauhan reveals reason in post
बॉलीवुड

‘संघी’ बुलाने पर आर माधवन ने दिया रिएक्शन, फिल्म ‘धुरंधर’ को प्रोपेगेंडा बताने पर भी दिया जवाब

R Madhavan On Sanghi Remark
बॉलीवुड

‘देश की सेवा’ वाले डायलॉग के बाद बेटी रीवा ने पिता रवि किशन के साथ बनाई ट्रेंडिंग रील, हुई वायरल

Ravi Kishan join Riva kishan viral meme trend shares funny instagram reel
बॉलीवुड

रणबीर कपूर के ‘राम’ बनने पर भड़कीं अभिनेत्री निकिता रावल, Beef वाले बयान को लेकर दी चेतावनी

nikita rawal demand apology from ranbir kapoor for ramayana role after beef controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.