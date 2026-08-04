Pradeep Rawat Death: ‘गजनी’ और ‘लगान’ फेम अभिनेता प्रदीप रावत का निधन, कैंसर से हारे जिंदगी की जंग

प्रदीप रावत के मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने उनके निधन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अभिनेता कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनका कैंसर पहले ठीक हो चुका था लेकिन बीमारी दोबारा लौटने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पिछले एक महीने से उनका इलाज चल रहा था। लेकिन वह जिंदगी की जंग हार गए और उनका निधन हो गया। 'लगान' में उनके सह-कलाकार रहे अभिनेता यशपाल शर्मा ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।