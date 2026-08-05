‘देश की सेवा’ वाले डायलॉग के बाद बेटी रीवा ने पिता रवि किशन के साथ बनाई ट्रेंडिंग रील, हुई वायरल

Ravi Kishan viral meme Instagram reel: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद और लोकप्रिय अभिनेता रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने वायरल बयानों, इंटरव्यूज और मीम्स को लेकर लगातार छाए हुए हैं। अब उनकी बेटी रीवा किशन भी पिता से जुड़े इस ट्रेंडिंग मीम में शामिल हो गई हैं। रीवा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मजेदार रील शेयर की है, जिसमें वह अपने पिता के वायरल अंदाज का मजाक उड़ाती नजर आ रही हैं। जैसे ही ये वीडियो सामने आया कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर वायरल हो गया और इसे 1.9 मिलियन यानी 19 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं।