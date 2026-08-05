Pradeep Rawat Last Rites: कब और कहां होगा प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार? दोस्त ने दी जानकारी, AICWA ने जताया शोक

प्रदीप रावत के मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने उनके निधन की पुष्टि की थी। उन्होंने बताया था कि अभिनेता पिछले पांच सालों से कैंसर से लड़ रहे थे। हालांकि चार साल पहले वह इस बीमारी से उबर गए थे, लेकिन डेढ़ महीने पहले कैंसर दोबारा उभर आया। अचानक प्लेटलेट्स कम होने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। प्रदीप रावत अपने पीछे पत्नी कल्याणी रावत और बेटे विक्रमादित्य को छोड़ गए हैं। 'लगान' में उनके सह-कलाकार रहे अभिनेता यशपाल शर्मा ने बीते दिन इस खबर को शेयर करते हुए दुख जताया था और अब उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने बताया कि बुधवार 5 अगस्त को दोपहर 2 बजे मुंबई के गोरेगांव में एक्टर का अंतिम संस्कार किया जाएगा।