Pradeep Rawat: पहली पत्नी ने लगाए थे गंभीर आरोप, 5 महीने में हुआ तलाक, फिर की दूसरी शादी, जानिए प्रदीप रावत की जिंदगी के अनसुने किस्से

पहली शादी टूटने के बाद प्रदीप रावत की जिंदगी में कल्याणी रावत आईं। दोनों की मुलाकात फिल्म 'स्टालिन' के सेट पर हुई थी। प्रदीप ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहली मुलाकात में उन्हें कल्याणी पसंद आ गई थीं, लेकिन शुरुआत में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में एक शूटिंग के दौरान कल्याणी की कार खराब हो गई। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, नंबर एक्सचेंज हुए और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ महीनों तक एक-दूसरे को जानने के बाद दोनों ने साल 2006 में शादी कर ली। वहीं, उन्हें आमिर खान की बेटी की शादी में परिवार के साथ स्पॉट किया गया था।