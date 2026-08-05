रणबीर कपूर के ‘राम’ बनने पर भड़कीं अभिनेत्री निकिता रावल, Beef वाले बयान को लेकर दी चेतावनी

रणबीर कपूर के खान-पान से जुड़े पुराने बयानों पर नाराजगी जताते हुए निकिता रावल ने कहा: "जो व्यक्ति खुलेआम यह स्वीकार कर चुका हो कि वह बीफ खाता है और जिससे लाखों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हों, वह अब श्री राम का पवित्र किरदार निभा रहा है। ऐसे में जनता को क्या संदेश जाएगा? अगर उन्हें जरा भी लगता है कि उनसे कोई भूल हुई है, तो उन्हें आगे आकर देश की जनता से सच्चे दिल से माफी मांगनी चाहिए। भारत के लोग माफ करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर वह माफी नहीं मांगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोग उन्हें स्वीकार करेंगे। उनका निजी व्यक्तित्व श्री राम के चरित्र से मेल नहीं खाता।"