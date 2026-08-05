Pradeep Rawat Death: ‘महाभारत’ के अश्वत्थामा से लेकर ‘बिक्षु यादव’ तक, इस आखिरी फिल्म में भी अपनी छाप छोड़ गए प्रदीप रावत

Pradeep Rawat Last Film: हिंदी और साउथ सिनेमा के दमदार अभिनेता प्रदीप रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। 74 साल की उम्र में कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद उन्होंने 4 अगस्त को अंतिम सांस ली। प्रदीप रावत ने अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों और टीवी शोज में काम किया, लेकिन साउथ सिनेमा में उन्हें जो पहचान मिली, उसने उन्हें खलनायकों की अलग ही श्रेणी में ला खड़ा किया। खास बात ये है कि जिस किरदार ने उन्हें तेलुगु सिनेमा में स्टार बनाया, उसी की झलक उनके आखिरी ऑन-स्क्रीन रोल में भी देखने को मिली।