5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

श्रेया कालरा या शिवांगी जोशी? Lock Upp 2 विनर के सवाल पर एकता कपूर ने दिया बड़ा रिएक्शन

Lock Upp 2 Finale: Lock Upp 2 के ग्रैंड फिनाले से पहले विनर को लेकर चल रही अटकलों के बीच एकता कपूर ने बड़ा बयान दिया। श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी के नाम पर पूछे गए सवाल का उनका जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 05, 2026

Lock Upp 2 Finale

Lock Upp 2 के ग्रैंड फिनाले से पहले विनर को लेकर चर्चा तेज (instagram-the50clips09/IMDb)

Ekta Kapoor Statement: 'लॉक अप 2' का ग्रैंड फिनाले आज होने जा रहा है और शो को अपना विनर मिलने वाला है। इसी बीच सोशल मीडिया पर श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी को लेकर चल रही अफवाहों के बीच शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर का एक बयान तेजी से वायरल हो गया है। पैप्स के सवाल पर एकता ने जिस अंदाज में जवाब दिया, उसने फैंस के बीच नई बहस छेड़ दी है।

एकता कपूर ने कही ऐसी बात

मुंबई में एक अवॉर्ड इवेंट के दौरान एकता कपूर से पैप्स ने पूछा कि क्या श्रेया कालरा 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) की विनर हैं। इस पर एकता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,"क्यों, अगर शिवांगी होगी तो प्रॉब्लम है क्या?" उनके इस जवाब के बाद वहां मौजूद लोग हंस पड़े।

इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आखिर वो किसे विनर बना रही हैं, तो एकता ने साफ शब्दों में कहा, "मैं किसी को नहीं जिता रही भाई, मेरे हाथ में है ही नहीं।" उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, एकता ने किसी भी कंटेस्टेंट का नाम लेकर जीत का संकेत नहीं दिया।

श्रेया और शिवांगी के बीच होने वाली है कड़ी टक्कर

फिनाले से पहले सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी को लेकर हो रही है। श्रेया पूरे सीजन में अपने बेबाक अंदाज, टास्क और कई हाई-वोल्टेज विवादों की वजह से सुर्खियों में रहीं। वहीं शिवांगी जोशी ने भी अपने इमोशनल और मजबूत गेम से बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है।

फैंस का एक बड़ा वर्ग श्रेया को ट्रॉफी का मजबूत दावेदार मान रहा है, जबकि शिवांगी के समर्थक भी उन्हें विजेता बनाने की मुहिम चला रहे हैं। ऐसे में एकता कपूर का बयान चर्चा का केंद्र बन गया है।

टॉप-5 फाइनलिस्ट में कौन-कौन?

'लॉक अप 2' के ग्रैंड फिनाले में श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, राम कपूर, योगेश रावत और शिल्पा शिंदे ने जगह बनाई है। फिनाले में सभी कंटेस्टेंट्स को आखिरी टास्क और सवाल-जवाब के दौर से गुजरना होगा।

प्रोमो के मुताबिक, इस बार सेलिब्रिटी और पत्रकारों की जूरी भी विजेता चुनने की प्रक्रिया का हिस्सा होगी। जूरी में प्रिंस नरूला, शिव ठाकरे, शाइनी दोशी समेत कई चर्चित चेहरे नजर आएंगे। इसके अलावा शो के पूर्व कंटेस्टेंट्स भी ग्रैंड फिनाले में परफॉर्मेंस और सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे। फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किया गया 'लॉक अप 2' पूरे सीजन में अपने विवादों, टास्क और कंटेस्टेंट्स के बीच हुए टकराव को लेकर लगातार चर्चा में रहा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर ट्रॉफी किसके नाम होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

05 Aug 2026 12:40 pm

Published on:

05 Aug 2026 12:40 pm

Hindi News / Entertainment / श्रेया कालरा या शिवांगी जोशी? Lock Upp 2 विनर के सवाल पर एकता कपूर ने दिया बड़ा रिएक्शन

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Pradeep Rawat Death: ‘महाभारत’ के अश्वत्थामा से लेकर ‘बिक्षु यादव’ तक, इस आखिरी फिल्म में भी अपनी छाप छोड़ गए प्रदीप रावत

Pradeep Rawat Last Film
मनोरंजन

रणबीर कपूर के ‘राम’ बनने पर भड़कीं अभिनेत्री निकिता रावल, Beef वाले बयान को लेकर दी चेतावनी

nikita rawal demand apology from ranbir kapoor for ramayana role after beef controversy
बॉलीवुड

‘दादाजी आखिरी वक्त तक मुझे याद करते रहे’, ‘लॉकअप’ से बाहर आते ही वरुण यादव उर्फ लैला का छलका दर्द

Varun Yadav Lock Upp Eviction
मनोरंजन

गौरव खन्ना नहीं, Lock Upp से बाहर आते ही अपने डॉग से मिलीं आकांक्षा चमोला, लोगों ने उठाए सवाल

Akanksha Chamola Dog Remark In Lock Upp
मनोरंजन

Pradeep Rawat Last Rites: कब और कहां होगा प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार? दोस्त ने दी जानकारी, AICWA ने जताया शोक

pradeep rawat last rites today actor dies at 74 in mumbai due to blood cancer
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.