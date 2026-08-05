श्रेया कालरा या शिवांगी जोशी? Lock Upp 2 विनर के सवाल पर एकता कपूर ने दिया बड़ा रिएक्शन

प्रोमो के मुताबिक, इस बार सेलिब्रिटी और पत्रकारों की जूरी भी विजेता चुनने की प्रक्रिया का हिस्सा होगी। जूरी में प्रिंस नरूला, शिव ठाकरे, शाइनी दोशी समेत कई चर्चित चेहरे नजर आएंगे। इसके अलावा शो के पूर्व कंटेस्टेंट्स भी ग्रैंड फिनाले में परफॉर्मेंस और सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे। फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किया गया 'लॉक अप 2' पूरे सीजन में अपने विवादों, टास्क और कंटेस्टेंट्स के बीच हुए टकराव को लेकर लगातार चर्चा में रहा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर ट्रॉफी किसके नाम होगी।