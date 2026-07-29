अपूर्वा मुखीजा ने क्यों छोड़ा ‘Lock Upp 2’? श्रेया कालरा-शिल्पा शिंदे का सपोर्ट करने के बाद किया बड़ा खुलासा

अपूर्वा ने खुलासा किया कि शो में आने से पहले शिल्पा शिंदे को लेकर उनकी राय अच्छी नहीं थी, लेकिन घर के भीतर उनका व्यवहार देखने के बाद उनका नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में भी शिल्पा ने कभी किसी कंटेस्टेंट को खाना देने से मना नहीं किया और सभी का ख्याल रखा। तो वहीं, श्रेया कालरा की तारीफ करते हुए अपूर्वा ने कहा कि वो जीतने के लिए पूरी शिद्दत से खेल रही हैं। उन्होंने कहा कि श्रेया शो जीतने की हकदार हैं और गेम को मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं। बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी लिखा कि उनकी नजर में श्रेया कालरा या शिल्पा शिंदे में से किसी एक को शो जीतना चाहिए।