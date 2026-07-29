‘रामायण’ से T-Series ने की 75 करोड़ में डील, ट्रेलर लॉन्च से पहले रणबीर कपूर की फिल्म बना रही रिकॉर्ड

Ramayana music rights T Series 75 crore: बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की बहुप्रतीक्षित पौराणिक फिल्म 'रामायण' (Ramayana) दो भागों में सिनेमाघरों दस्तक देगी। इसका पहला पार्ट रिलीज से पहले ही व्यापारिक रिकॉर्ड बनाने लगा है। फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी म्यूजिक राइट्स डील्स में से एक हासिल कर ली है। म्यूजिक कंपनी T-Series ने फिल्म के दोनों हिस्सों (Part 1 और Part 2) के ऑडियो राइट्स खरीद लिए हैं। यह ऐतिहासिक डील 30 जुलाई को होने वाले ट्रेलर के वर्ल्ड प्रीमियर से ठीक पहले हुई है। इस खबर के बाद से फैंस काफी एक्साइटेड हो रहे हैं और ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।