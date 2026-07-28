‘कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता’, कंगना रनौत के Gen Z वाले विवादित बयान पर विपक्ष का पलटवार

समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने भी ऐसी ही राय व्यक्त करते हुए कहा कि रनौत की राजनीतिक समझ सीमित है। सिंह ने कहा, "उनकी राजनीतिक समझ सीमित है। चुनाव जीतने के लिए लोग कभी-कभी फिल्म स्टार्स को उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर फिल्म स्टार को राजनीतिक समझ भी हो। बीजेपी सरकार में ऐसे लोगों को सिर्फ नाम के लिए पद दिए जाते हैं, जबकि असली काम बीजेपी खुद संभालती है। इसलिए, उनके बयानों को उतना ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए जितना उनका राजनीतिक अनुभव और समझ का स्तर है।"