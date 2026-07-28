‘अब रोने वाली कोई बात नहीं’, प्रदर्शनकारियों की पिटाई पर कंगना रनौत का नया बयान, हिन्दू युवा महिलाओं पर भी दिया विवादित बयान

कंगना रनोत ने अपनी लेटेस्ट स्टोरी में लिखा, 'जो प्रदर्शनकारी अपनी गंदी और अपमानजनक रीलों की वजह से आम लोगों द्वारा सड़कों पर पीटे जा रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हें यह समझना चाहिए कि जब बोलते हो तो सुनना भी पड़ेगा। अगर तुम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, तो जनता भी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। अगर तुम्हें इस देश और इसकी नेतृत्व व्यवस्था से समस्या है और तुमने सार्वजनिक रूप से बहुत गंदी-गंदी गालियां दी हैं, तो अब उनकी भी सुनो। जो इस देश से प्यार करते हैं और इस सरकार को वोट देकर सत्ता में लाए हैं, उन्हें भी बोलने का अधिकार है। अब रोने वाली कोई बात नहीं है।