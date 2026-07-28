रणवीर सिंह के साथ महिला ने किया फ्लर्ट तो एक्टर ने दिया ये रिएक्शन, बोले- मैं 2 बच्चों का बाप बनने वाला हूं

रणवीर सिंह का जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है वह अप्रैल 2026 का बताया जा रहा है, जब रणवीर सिंह अपने हेल्थ-स्नैकिंग और प्रोटीन ब्रांड 'SuperYou' के एक कमर्शियल शूट पर थे। यह शूटिंग 'Starbucks India' के साथ उनके एक प्रोटीन कॉफी कैंपेन के लिए की जा रही थी। शूटिंग के दौरान दीक्षा नारंग नाम की एक मॉडल-एक्ट्रेस भी वहां मौजूद थीं। जब सेट पर कॉफी ब्लेंडर खराब हो गया, तो दीक्षा ने इसे रणवीर से बात शुरू करने का एक बेहतरीन मौका समझा। उन्होंने मजाक-मजाक में "कॉफी के लिए केमिस्ट्री" की बात कही, लेकिन रणवीर ने मुस्कुराते हुए इसे "प्यार की केमिस्ट्री" समझ लिया, जिसके बाद दोनों के बीच बेहद मजेदार बातचीत शुरू हो गई।