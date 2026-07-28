असम में पिछले 10 दिनों से तबाही; बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सलमान खान! बनाई ये योजना

Assam flood relief Salman Khan Being Human: असम राज्य पिछले 10 दिनों से भयानक तबाही और बर्बादी का सामना कर रहा है। हाल के सालों में आई सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहे असम के पीड़ितों के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। लगभग पिछले चार हफ्तों में कम से कम 68 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 58 की मौत सिर्फ पिछले हफ्ते हुई है जबकि करीब 40 लोग अभी भी लापता हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक 600,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, और हजारों लोग बेघर हो गए हैं और राहत कैंपों में रह रहे हैं। ऐसे में हिंदी फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे जमीन पर उतर आए हैं। इस कठिन समय में प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए फिल्म हस्तियों ने विशेष अभियान शुरू किया है।