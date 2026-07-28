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असम में पिछले 10 दिनों से तबाही; बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सलमान खान! बनाई ये योजना

Assam floods: असम में इस समय हालात बेहद खराब हो रहे हैं। भीषण बाढ़ के कारण लाखों परिवारों से उनका घर छिन चुका है। ऐसे में बॉलीवुड सितारे उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पहले भूमि पेडनेकर और अब सलमान खान पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ योजना बनाई है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jul 28, 2026

Assam Floods victims bollywood actor salaman khan helped food and drinking water three phase

सलमान खान ने बढ़ाया असम बाढ़ पीड़ितों के लिए हाथ (Photo Source- Salman Khan Instagram and The Truth India)

Assam flood relief Salman Khan Being Human: असम राज्य पिछले 10 दिनों से भयानक तबाही और बर्बादी का सामना कर रहा है। हाल के सालों में आई सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहे असम के पीड़ितों के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। लगभग पिछले चार हफ्तों में कम से कम 68 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 58 की मौत सिर्फ पिछले हफ्ते हुई है जबकि करीब 40 लोग अभी भी लापता हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक 600,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, और हजारों लोग बेघर हो गए हैं और राहत कैंपों में रह रहे हैं। ऐसे में हिंदी फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे जमीन पर उतर आए हैं। इस कठिन समय में प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए फिल्म हस्तियों ने विशेष अभियान शुरू किया है।

सलमान खान आए असम बाढ़ के लिए आगे

मुंबई में निर्देशक वामशी पैडिपल्ली की अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे सुपरस्टार सलमान खान ने अपने NGO 'बीइंग ह्यूमन' और अपने आधिकारिक फैन क्लब (SKFC असम) के साथ मिलकर राहत कार्य शुरू किया है। मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान के करीबी सूत्रों ने बताया कि इस राहत कार्य को तीन चरणों (Phased Process) में बांटा गया है।

पहला चरण: गुवाहाटी से शिवसागर के सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में 'रेडी-टू-ईट' फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं, जिनमें बिस्कुट, गुड़, पोहा, मुरमुरे, ब्रेड, चीज और जैम शामिल हैं। इसके अलावा सैनिटरी पैड, मच्छर कॉइल, पीने का पानी और वॉटर प्यूरीफाइंग टेबलेट्स दी जा रही हैं।

दूसरा व तीसरा चरण: अगले हफ्ते से राशन किट और दवाइयां बांटी जाएंगी, जबकि अंतिम चरण में योजना बनाई जा रही है कि बीइंग ह्यूमन बुरी तरह क्षतिग्रस्त स्कूलों और अस्पतालों के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी लेगा।

भूमि पेडनेकर और पापोन की खास पहल

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने भारत डिजास्टर रिलीफ फाउंडेशन (BDRF) के साथ हाथ मिलाया है। वह भी BDRF की टीम शिवसागर में प्रभावित परिवारों को राशन किट, हाइजीन किट और स्वच्छ पेयजल मुहैया करा रही हैं।

वहीं दूसरी तरफ, 25 जुलाई को मशहूर असमिया सिंगर पापोन ने विशाल ददलानी, दिव्या कुमार और नीलोत्पल बोरा के साथ मिलकर एक लाइव इंस्टाग्राम चैरिटी कॉन्सर्ट का आयोजन किया। इन कलाकारों ने फैंस और देशवासियों से असम बाढ़ राहत कोष में खुलकर दान करने की अपील की है।

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Updated on:

28 Jul 2026 01:06 pm

Published on:

28 Jul 2026 12:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / असम में पिछले 10 दिनों से तबाही; बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सलमान खान! बनाई ये योजना

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