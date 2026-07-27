CJP आंदोलन के खत्म होते ही राम गोपाल वर्मा का शिक्षा प्रणाली पर बड़ा दावा, AI को लेकर दी चेतावनी

राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबे और कड़े शब्दों वाला पोस्ट शेयर किया। उन्होंने इसमें दावा किया कि पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बेमतलब हो चुकी है। नीट विवाद, रद्द हुई परीक्षाओं और तनाव के कारण छात्रों द्वारा उठाए जाने वाले आत्मघाती कदमों पर भी राम गोपाल वर्मा ने चिंता जताई है। लेकिन जोर देकर कहा कि ये समस्याएं उस विनाशकारी बदलाव के सामने कुछ भी नहीं हैं जो AI लाने वाला है। आरजीवी ने अपने पोस्ट में लिखा, "NEET असली मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा AI है। नीट लीक और परीक्षाएं रद्द होने से सिस्टम को चोट पहुंच सकती है, लेकिन AI सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता- यह उसका गला काट देता है। आज का एजुकेशन सिस्टम उस दौर का है जब ज्ञान सीमित था, लेकिन आज तय ज्ञान पुराना हो चुका है।"