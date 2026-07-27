27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

CJP आंदोलन के खत्म होते ही राम गोपाल वर्मा का शिक्षा प्रणाली पर बड़ा दावा, AI को लेकर दी चेतावनी

Ram Gopal Varma On NEET: फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने NEET विवाद के बीच बड़ा दावा किया है। उन्होंने देश में शिक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने AI को लेकर चेतावनी भी दी है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jul 27, 2026

Ram Gopal Varma On NEET is not the issue ai is bigger threat after cjp protest jantar mantar

राम गोपाल वर्मा (Photo Source- Ram Gopal Varma Instagram)

Ram Gopal Varma On NEET and AI: नीट (NEET) परीक्षा में हुई कथित धांधली, पेपर लीक और व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और कुछ संगठनों ने कई दिनों तक उग्र विरोध प्रदर्शन किया था। जंतर-मंतर पर हुए इस आंदोलन और चौतरफा दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब यह आंदोलन खत्म हो चुका है। लेकिन बॉलीवुड सितारे अब भी इस मामले पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर अब जाने-माने फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma - RGV) ने एक बेहद चौंकाने वाला और तीखा बयान दिया है। आरजीवी का मानना है कि छात्रों के सामने असली चुनौती मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम नहीं, बल्कि तेजी से पैर पसार रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI है।

राम गोपाल वर्मा ने AI पर क्या कहा?

राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबे और कड़े शब्दों वाला पोस्ट शेयर किया। उन्होंने इसमें दावा किया कि पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बेमतलब हो चुकी है। नीट विवाद, रद्द हुई परीक्षाओं और तनाव के कारण छात्रों द्वारा उठाए जाने वाले आत्मघाती कदमों पर भी राम गोपाल वर्मा ने चिंता जताई है। लेकिन जोर देकर कहा कि ये समस्याएं उस विनाशकारी बदलाव के सामने कुछ भी नहीं हैं जो AI लाने वाला है। आरजीवी ने अपने पोस्ट में लिखा, "NEET असली मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा AI है। नीट लीक और परीक्षाएं रद्द होने से सिस्टम को चोट पहुंच सकती है, लेकिन AI सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता- यह उसका गला काट देता है। आज का एजुकेशन सिस्टम उस दौर का है जब ज्ञान सीमित था, लेकिन आज तय ज्ञान पुराना हो चुका है।"

राम गोपाल वर्मा ने दी चेतावनी

फिल्ममेकर ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी देते हुए कहा कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA), MBA और आर्किटेक्चर जैसे पारंपरिक प्रोफेशनल प्रोग्राम करने वाले छात्र सीधे "AI स्लॉटरहाउस" यानी कसाईखाने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये छात्र ग्रेजुएट होंगे, तब तक उनकी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि AI सिस्टम उन नौकरियों पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने क्लासरूम, सिलेबस और प्रवेश परीक्षाओं की तुलना एक ऐसे घर से की जिसमें आग लगी हो और लोग बहस कर रहे हों कि कुर्सियां कहां रखी जाएं।

नौकरियों के भविष्य पर बड़ा सवाल

आरजीवी के अनुसार, AI का सही इस्तेमाल करने वाला एक अकेला इंसान डॉक्टरों, वकीलों, अकाउंटेंट्स और कोडर्स की पूरी टीम से बेहतर और तेज काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो माता-पिता केवल रैंक और डिग्री से बच्चे का भविष्य तय कर रहे हैं, वह उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आने वाले समय में केवल वही टिक पाएंगे जो AI के साथ खुद को ढालना सीखेंगे।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भड़के रणवीर शौरी, बोले- सरकार ने ‘कॉकरोच’ की सुन ली

ये भी पढ़ें
Dharmendra Pradhan resigns education minister Ranvir Shorey disappointed said modi government heard cockroaches not supporters

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Jul 2026 01:24 pm

Published on:

27 Jul 2026 01:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / CJP आंदोलन के खत्म होते ही राम गोपाल वर्मा का शिक्षा प्रणाली पर बड़ा दावा, AI को लेकर दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

यशस्वी जायसवाल और मृणाल ठाकुर की उड़ी डेटिंग की अफवाहें, वीडियो पर फैंस ने किए कमेंट

Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal dating rumours video viral in bandra mumbai cafe fans reaction
बॉलीवुड

“मुझे बनाओ शिक्षा मंत्री”, कंगना रनौत का वायरल नोट निकला AI-जनरेटेड, फैंस हुए हैरान

Kangana Ranaut Fake ai generated post reveals truth Request PM Modi To Make Her Education Minister
बॉलीवुड

CJP फाउंडर अभिजीत दीपके को प्रियंका चोपड़ा ने किया फॉलो, फैंन बोले- आने वाला है नया प्रोजेक्ट?

Priyanka Chopra Instagram follows CJP Founder Abhijeet Dipke fans said collaboration preparation for new project
बॉलीवुड

36 दिन बाद CJP का आंदोलन हुआ खत्म तो अनुपम खेर ने किया पोस्ट, PM मोदी के समर्थन में उतरे एक्टर

Anupam Kher on Narendra Modi disrespectful language use in CJP jantar mantar protest and dharmendra pradhan resign
बॉलीवुड

Amjad Khan Death Anniversary: जब पर्दे पर गूंजा ‘गब्बर’ का नाम, अमजद खान ने बदल दी बॉलीवुड विलेन की पहचान

Amjad Khan Death Anniversary
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.