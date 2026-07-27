CJP फाउंडर अभिजीत दीपके को प्रियंका चोपड़ा ने किया फॉलो, फैंन बोले- आने वाला है नया प्रोजेक्ट?

Priyanka Chopra follows Abhijeet Dipke: दिल्ली में पिछले 36 दिनों से चाला आ रहा NEET पेपर लीक आंदोलन अब खत्म हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के इंस्तीफे के बाद आंदोलकारी अपने-अपने घर चले गए हैं। इस आंदोलन को आधे से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स ने सपोर्ट किया था। जिसमें ग्लोबल आइकॉन और बॉलीवुड-हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) का नाम भी शामिल है। जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी कुर्सी छोड़ी तो एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर किया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई थी। अब एक्ट्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां! प्रियंका चोपड़ा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को फॉलो करना शुरू किया है। एक्ट्रेस के अचानक अभिजीत को फॉलो किए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तहलका मच गया है और फैंस के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।