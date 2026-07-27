कौन हैं कॉमेडियन रौनक रजनी? जिन्होंने मुंबई पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, बोले- टूट गई है पत्नी की पसली

Raunaq Rajani wife rib fracture In Mumbai Protest: देश भर में चल रहा आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों अब खत्म हो चुका है। आंदोलनकारियों की सभी मांगों को पूरा करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस आंदोलन के दौरान युवाओं और पुलिस के बीच एक जबरदस्त घमासान देखने को मिला। अब जब CJP आंदोलन खत्म हो चुका है इसी बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कॉमेडियन रौनक रजनी (Raunaq Rajani) ने मुंबई पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रौनक का दावा है कि मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कथित हाथापाई और धक्का-मुक्की में उनकी पत्नी की पसली में फ्रैक्चर हो गया है। उन्होंने 26 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए रजनी ने इस पूरी घटना का फुटेज भी जारी किया है। जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला और कौन है ये फेमस कॉमेडियन...