Amjad Khan Death Anniversary: जब पर्दे पर गूंजा ‘गब्बर’ का नाम, अमजद खान ने बदल दी बॉलीवुड विलेन की पहचान

अमजद खान को ‘शोले’ के लिए बीएफजेए अवॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान मिला। इसके अलावा दादा और याराना के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। ‘मां कसम’ में उनके हास्य अभिनय की भी खूब सराहना हुई। अभिनय के अलावा उन्हें साहित्य से भी गहरा लगाव था। उन्होंने फिलॉसफी में प्रथम श्रेणी से मास्टर डिग्री हासिल की थी। अंग्रेजी, उर्दू और फारसी जैसी भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी। 1972 में उन्होंने शेहला खान से निकाह किया और उनके तीन बच्चे हुए। 27 जुलाई 1992 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आज भी अमजद खान का नाम भारतीय सिनेमा के महान कलाकारों में सम्मान के साथ लिया जाता है।