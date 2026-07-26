26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

Amjad Khan Death Anniversary: जब पर्दे पर गूंजा ‘गब्बर’ का नाम, अमजद खान ने बदल दी बॉलीवुड विलेन की पहचान

Gabbar Singh Death Anniversary: 'शोले' के गब्बर सिंह बनकर अमजद खान ने हिंदी सिनेमा में अमिट पहचान बनाई। शानदार अभिनय, दमदार संवाद और यादगार किरदारों की वजह से वह आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jul 26, 2026

Amjad Khan Death Anniversary

फिल्म 'शोले' के गब्बर सिंह उर्फ एक्टर अमजद खान (सोर्स: Actor Kayal Devara एक्स यूजर स्क्रीनशॉट)

Bollywood Legend Amjad Khan: हिंदी सिनेमा में कई खलनायक आए और चले गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी लोगों के दिल और दिमाग में उसी ताकत से मौजूद है। वह नाम है अमजद खान। फिल्म शोले में निभाया गया उनका 'गब्बर सिंह' का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में गिना जाता है। दमदार आवाज, बेहतरीन संवाद और शानदार अभिनय ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। 27 जुलाई 1992 को भले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके निभाए किरदार आज भी दर्शकों के बीच जिंदा हैं।

बचपन से अभिनय का था जुनून

अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अभिनेता जयंत खान के घर हुआ था। अभिनय का माहौल उन्हें बचपन से मिला। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म नाजनीन में काम किया। इसके बाद 17 साल की उम्र में अब दिल्ली दूर नहीं में अपने पिता के साथ नजर आए। धीरे-धीरे उन्होंने फिल्मों की दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू की। अभिनय के प्रति उनका समर्पण शुरू से ही साफ दिखाई देता था।

'शोले' का गब्बर बना अमर

साल 1973 में फिल्म ‘हिंदुस्तान की कसम’ से उन्होंने बतौर अभिनेता बड़े पर्दे पर पहचान बनाई। लेकिन असली सफलता दो साल बाद आई। 1975 में रिलीज हुई ‘शोले’ में गब्बर सिंह का किरदार निभाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। उनकी संवाद अदायगी और अभिनय ने इस किरदार को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। फिल्मों और थिएटर के साथ उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। 1983 में ‘चोर पुलिस’ का निर्देशन किया। इसके बाद अमीर आदमी गरीब आदमी भी निर्देशित की, जिसे दर्शकों ने पसंद किया।

ज्ञान और अभिनय दोनों में थे माहिर

अमजद खान को ‘शोले’ के लिए बीएफजेए अवॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान मिला। इसके अलावा दादा और याराना के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। ‘मां कसम’ में उनके हास्य अभिनय की भी खूब सराहना हुई। अभिनय के अलावा उन्हें साहित्य से भी गहरा लगाव था। उन्होंने फिलॉसफी में प्रथम श्रेणी से मास्टर डिग्री हासिल की थी। अंग्रेजी, उर्दू और फारसी जैसी भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी। 1972 में उन्होंने शेहला खान से निकाह किया और उनके तीन बच्चे हुए। 27 जुलाई 1992 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आज भी अमजद खान का नाम भारतीय सिनेमा के महान कलाकारों में सम्मान के साथ लिया जाता है।

पेपर लीक विधेयक में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, अगले हफ्ते सदन में पेश हो सकता है बिल

ये भी पढ़ें
Modi Cabinet Expansion

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jul 2026 10:58 pm

Published on:

26 Jul 2026 10:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Amjad Khan Death Anniversary: जब पर्दे पर गूंजा ‘गब्बर’ का नाम, अमजद खान ने बदल दी बॉलीवुड विलेन की पहचान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

एक नेगेटिव रिव्यू पर अनुपमा चोपड़ा को मिली जान से मारने की धमकी, CJP की जीत के बीच छलका फिल्म क्रिटिक का दर्द

Anupama Chopra on Death Threats
बॉलीवुड

‘मेरे चेहरे में देखने लायक कुछ नहीं’, मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों नहीं देखते मेकअप के दौरान आईना

Manoj Bajpayee on Makeup
बॉलीवुड

‘लीगल एक्शन लो’ आरक्षण पर वायरल पोस्ट से जुड़ा नाम तो भड़के विजय वर्मा, किया खंडन, फैंस ने दिए सुझाव

Vijay Varma Break silence on Reservation and Privilege post actor clarification said I never posted This is false
बॉलीवुड

‘बेटे, मुझसे औकात में रहना’ अमाल मलिक ने संगीतकार तनिष्क बागची वाले पोस्ट हटाए, दी चेतावनी

Amaal Mallik DELETES post Against Tanishk Bagchi and gave ultimatum said Mujhse Aukaat Mein Rehna
बॉलीवुड

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भड़के रणवीर शौरी, बोले- सरकार ने ‘कॉकरोच’ की सुन ली

Dharmendra Pradhan resigns education minister Ranvir Shorey disappointed said modi government heard cockroaches not supporters
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.