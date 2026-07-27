“मुझे बनाओ शिक्षा मंत्री”, कंगना रनौत का वायरल नोट निकला AI-जनरेटेड, फैंस हुए हैरान

Kangana Ranaut Education Minister fake viral post: देश में 36 दिनों से चल रहा NEET पेपर लीक और CJP आंदोलन अब खत्म हो चुका है। आंदोलनकारियों की तीनों मांगे पूरी कर ली गई हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल था। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर भेजा, उसके कुछ समय बाद ही जंतर-मंतर से भीड़ कम होने लगी। इसके तुरंत बाद अगला शिक्षा मंत्री कौन बनेगा? इसके नाम पर चर्चा तेज हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ही प्रह्लाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बना दिया गया। इसी बीच कंगना रनौत की एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इसमें यह दावा किया जा रहा था कि कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें देश का अगला शिक्षा मंत्री नियुक्त करने का अनुरोध किया है। यह वायरल पोस्ट पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक बाद सामने आया था। देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, पर कुछ समय बाद ही इसकी सच्चाई भी सामने आ गई।