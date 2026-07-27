1998 ब्लैकबक केस पर बनी ‘काला हिरण’ को मिला कोर्ट से बड़ा झटका, जानिए क्या है फिल्म और सलमान खान से जुड़ा विवाद

बता दें कि गोविंद नामदेव से पहले, सलमान खान के एक और पूर्व को-स्टार ने खुद को 'काला हिरण' से जोड़ने से इनकार कर दिया था, और दो दिन की शूटिंग के बाद फिल्म छोड़ दी थी। एक्टर सोनू मिश्रा, जिन्होंने सलमान के साथ उनकी 2025 की फिल्म 'सिकंदर' में काम किया था, उन्हें पहले 'काला हिरण' में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म से खुद को दूर रखने का फैसला किया। यूट्यूब चैनल 'बॉलीवुड क्रेजीज' पर उन्होंने कहा, "मैं 'काला हिरण' फ़िल्म को लेकर बहुत उत्साहित था। मुझे सुपरस्टार सलमान खान का किरदार निभाने का मौका मिला था। मैंने शूटिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन जब कहानी आगे बढ़ती है, तो आपको फिल्म का मकसद समझ आने लगता है। पिछले 15-16 सालों से एक प्रोफेशनल एक्टर होने के नाते, मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा। बेशक, उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन अगर आप सुपरस्टार सलमान खान को नेगेटिव तरीके से दिखाते हैं, तो मैं इसके बजाय दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करना पसंद करूंगा।"