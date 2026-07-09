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दिल्ली हाई कोर्ट में सलमान खान की याचिका पर सुनवाई टली, ‘काला हिरण’ फिल्म के मेकर्स के खिलाफ अब कल सुनी जाएगी दलील

Kala Hiran: अभिनेता सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म काला हिरण पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी।
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नई दिल्ली

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Anand Shekhar

Jul 09, 2026

सलमान खान

सलमान खान (this photo from x:@salmankhan)

Film Kala Hiran: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर सलमान खान की उस याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है, जिसमें फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट का समय खत्म होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। सलमान खान का आरोप है कि फिल्म के पोस्टर में उनकी इजाजत के बिना उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, जिससे उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में अगली सुनवाई कल (10 जुलाई) होगी।

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Updated on:

09 Jul 2026 05:24 pm

Published on:

09 Jul 2026 05:04 pm

Hindi News / National News / दिल्ली हाई कोर्ट में सलमान खान की याचिका पर सुनवाई टली, ‘काला हिरण’ फिल्म के मेकर्स के खिलाफ अब कल सुनी जाएगी दलील

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