दिल्ली हाई कोर्ट में सलमान खान की याचिका पर सुनवाई टली, ‘काला हिरण’ फिल्म के मेकर्स के खिलाफ अब कल सुनी जाएगी दलील

सलमान खान (this photo from x:@salmankhan)
Film Kala Hiran: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर सलमान खान की उस याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है, जिसमें फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट का समय खत्म होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। सलमान खान का आरोप है कि फिल्म के पोस्टर में उनकी इजाजत के बिना उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, जिससे उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में अगली सुनवाई कल (10 जुलाई) होगी।
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