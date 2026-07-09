WhatsApp से रंगदारी के आरोपों पर लॉरेंस के वकील ने उठाए सवाल, बोले- 40 मामलों में हो चुका बरी

चार्जशीट के मुताबिक, 11 जनवरी 2025 को बिश्नोई गैंग के सदस्य सुखराज सिंह कंग ने फिरौती वसूलने के लिए सीआई-1 से संपर्क किया। इसके बाद गैंग ने उस व्यक्ति से संपर्क किया, जिससे सीआई-1 को 1 से 2 लाख डॉलर की वसूली करनी थी। जांच में सामने आया कि वह व्यक्ति वास्तव में अंडरकवर अधिकारी यूसी-1 था। दस्तावेजों के अनुसार, पूरे 2025 के दौरान गैंग के सदस्य यूसी-1 को जान से मारने की धमकियां देते रहे और 2 लाख डॉलर की मांग करते रहे।