Mamata Banerjee: कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के वीडियो पर TMC सांसद का बचाव, बोले- ‘ममता बनर्जी ने वही किया जो सही था’

यह घटना TMC की युवा इकाई द्वारा आयोजित विरोध मार्च के दौरान हुई। यह मार्च बारुईपुर में 12 वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले के विरोध में निकाला गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इस रैली की अनुमति दी थी। मार्च दक्षिण कोलकाता के बालीगंज फाड़ी से हाजरा क्रॉसिंग तक निकाला गया। इस दौरान कई स्थानों पर बीजेपी और TMC समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। तनाव बढ़ने पर पुलिस को दोनों पक्षों को अलग करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा।