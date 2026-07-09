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ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका! पूर्व TMC सांसद सुष्मिता देव सहित कई नेता BJP में शामिल

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में पूर्व TMC राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बड़ाइक और सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्य भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
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कोलकाता

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Anand Shekhar

Jul 09, 2026

west bengal politics

पूर्व TMC सांसद सुष्मिता देव सहित कई नेता BJP में शामिल (फ़ोटो- ANI)

West Bengal Politics: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीन बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन कर ली है। TMC की पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बारिक और पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक सुखेंदु शेखर रॉय ने आधिकारिक तौर पर BJP जॉइन की है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल BJP के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने इन तीनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई और BJP में उनका स्वागत किया।

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Updated on:

09 Jul 2026 06:25 pm

Published on:

09 Jul 2026 06:25 pm

Hindi News / National News / ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका! पूर्व TMC सांसद सुष्मिता देव सहित कई नेता BJP में शामिल

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