TMC बैंक खाते पर कुणाल घोष का पलटवार! जिस अकाउंट की शिकायत की, उसी से 25 लाख लेकर चुनाव लड़े ऋतब्रत बनर्जी

TMC के बैंक अकाउंट्स को ED द्वारा फ्रीज किए जाने पर पश्चिम बंगाल के नेता दिलीप घोष ने कहा कि सब जानते हैं कि TMC के पास पैसा है। यह एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी है, फिर भी इसके पास इतना पैसा है। और बिना हिसाब-किताब वाला कैश, आधिकारिक तौर पर दर्ज रकम से कई गुना ज्यादा है। अब तक सिर्फ हिसाब-किताब वाला पैसा ही सामने आया है और जब्त किया गया है। लेकिन उस पैसे का क्या जो अभी भी छिपा हुआ है? उसका भी पता लगाया जाएगा। अभी भी खेतों के नीचे से कैश मिल रहा है। कॉलेज के कॉमन रूम में नोटों से भरे बैग मिले हैं, जिनमें से कुछ नोट इतने पुराने हैं कि वे सड़ने लगे हैं। सवाल यह है कि यह सारा पैसा कहां से आ रहा है? इसकी भी पूरी जांच की जाएगी।