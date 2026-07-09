देश के हितों से समझौता क्यों? ड्रैगन के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे कड़े सवाल

Mallikarjun Kharge Attack PM Modi: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला है। खरगे ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर गलवान घाटी संघर्ष के बाद के छह वर्षों में चीन के सामने भारत के हितों को आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2020 में 20 भारतीय सैनिकों के बलिदान के बावजूद बीजिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कई रणनीतिक क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।