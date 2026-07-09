Monsoon 2026: पूरे देश में छाया मानसून, दिल्ली-हरियाणा-चंडीगढ़ में कल भारी बारिश की चेतावनी, उत्तराखंड में रेड अलर्ट

विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 15 जुलाई तक व्यापक बारिश जारी रह सकती है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज-कल अत्यधिक बारिश के कारण भूस्खलन, कीचड़ के बहाव और निचले इलाकों में जलभराव की चेतावनी जारी करते हुए अचानक बाढ़ का खतरा जताया है। विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए जारी परामर्श में मक्का, राजमा और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने तथा मौसम साफ होने तक राजमा की बुवाई रोकने की सलाह दी है।